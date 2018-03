Der neueste James Bond-Film kommt zwar erst 2019 in die Kinos – jetzt soll aber die komplette Handlung des Geheimagenten-Movies durchgesickert sein. Das behauptet zumindest ein Insider des britischen Magazins Page Six. Der will nicht nur wissen, dass 007 im kommenden Streifen heiratet, er behauptet auch zahlreiche Details zu kennen. Angeblich wird Bond, der zum fünften und letzten Mal von US-Star Daniel Craig (49) gespielt wird, seine Flamme aus "Spectre" ehelichen. Die von Léa Seydoux (32) dargestellte Dr. Madeleine Swann soll aber nicht lange Bonds Ehefrau bleiben. Der angebliche Plot: Sie wird umgebracht, weshalb James zum Geheimdienst zurückkehrt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de