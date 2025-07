Er gilt jetzt plötzlich als der neue James-Bond-Favorit

Der britische Schauspieler Callum Turner (35) steht offenbar ganz oben auf der Liste der Kandidaten, die als nächster James Bond gehandelt werden. Mit einer beeindruckenden Zustimmungsrate von 63 Prozent ist er laut einer Analyse der Online-Plattform Heart Bingo klarer Publikumsliebling. Damit übertrumpft er andere Kandidaten wie Henry Cavill (42) oder Jacob Elordi (28). Seine Fans hoffen, dass er Daniel Craig (57), der 2021 das letzte Mal in "No Time to Die" als Agent 007 zu sehen war, würdig ablösen kann.

Die neue James-Bond-Produktion wird von Denis Villeneuve (57) geleitet, der bereits durch die Dune-Filme internationale Anerkennung erlangt hat. Denis äußerte sich laut Mirror begeistert über die Möglichkeit, die Reihe mit frischen Ideen zu bereichern, dabei aber der Tradition treu zu bleiben. Amazon, das durch die Übernahme von MGM Studios nun auch die Bond-Marke verwaltet, steht hinter dieser ambitionierten Neuausrichtung. Für Callum könnte die Rolle des 007 eine der größten Chancen seiner Karriere bedeuten.

Neben seinen beruflichen Erfolgen sorgt Callum, bekannt aus Produktionen wie Phantastische Tierwesen und "Masters of the Air", auch in seinem Privatleben für Schlagzeilen: Er und Sängerin Dua Lipa (29) sind seit Kurzem verlobt. Die beiden gelten als eines der spannendsten Promi-Paare der Gegenwart. Dua präsentierte kürzlich ihren funkelnden Verlobungsring und zeigt sich voller Vorfreude auf ihre gemeinsame Zukunft.

Getty Images Callum Turner, Schauspieler

Getty Images Denis Villeneuve im September 2024

Instagram / dualipa Schauspieler Callum Turner und Sängerin Dua Lipa im Oktober 2024