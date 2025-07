Sydney Sweeney (27) könnte schon bald als neues Bond-Girl die Kinoleinwände erobern. Laut einer Meldung der britischen Zeitung The Sun soll die Schauspielerin ganz oben auf der Wunschliste des Regisseurs Denis Villeneuve (57) stehen, der mit der kommenden Folge der 007-Reihe sein Debüt als Bond-Regisseur gibt. Der französisch-kanadische Filmemacher und Sydney sollen enge Freunde sein, was ihre Chancen auf die begehrte Rolle deutlich erhöht. Auch Jeff Bezos (61), Chef von Amazon und kreativer Kopf hinter der Fortsetzung des Franchise, unterstützt Berichten zufolge die Idee, Sydney für den Film zu engagieren.

Denis, der durch Werke wie Dune und "Blade Runner 2049" bekannt ist, möchte die Bond-Reihe einem jüngeren Publikum näherbringen. Ein Insider erklärte gegenüber The Sun: "Denis glaubt an Sydneys enormes Talent und ihre Anziehungskraft auf ein jüngeres Publikum, was essenziell ist, um das Franchise zu modernisieren." Der Fokus auf Sydney wäre nicht die einzige Neuerung: Die Produktionsfirma Amazon, die die Rechte an 007 besitzt, plant offenbar auch, die Dreharbeiten an ungewöhnlichen Orten wie Liverpool durchzuführen. Mit diesen Änderungen strebt das Studio eine Verjüngung und Weiterentwicklung des Bond-Universums an.

Abseits der professionellen Aussichten von Sydney, die derzeit als Single durchs Leben geht, macht Denis selbst durch seine Leidenschaft für das James Bond-Franchise Schlagzeilen. Der Regisseur ist seit seiner Kindheit ein begeisterter Fan der Filme und sieht es als große Ehre, Teil eines solch ikonischen Projekts zu sein. Jeff, ein weiterer Unterstützer von Denis' Plänen, sitzt bei Amazon am Steuer, nachdem der Konzern 2022 mit MGM auch die Rechte an Bond übernommen hat. Jeff hat in der Vergangenheit bewiesen, wie erfolgreich er Unternehmen strategisch führen kann – Fans dürfen also gespannt sein, wie viel frischen Wind Sydney und Villeneuve der legendären Filmreihe einhauchen werden.

Getty Images Sydney Sweeney im März 2024

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve bei der Premiere von "Dune" in London

Getty Images Jeff Bezos im Dezember 2024 in New York