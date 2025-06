Der neue James Bond soll ein junger Schauspieler werden

Denis Villeneuve (57), der Regisseur hinter Dune, wurde offiziell für den kommenden "James Bond"-Film bestätigt. Damit steht für "James Bond 26" eine künstlerische Neuausrichtung an. Doch wer wird in die Fußstapfen von Daniel Craig (57) treten? Variety zufolge hat Amazon MGM Studios entgegen vorheriger Gerüchte einige junge Favoriten im Blick, darunter Tom Holland (29), Jacob Elordi (28) und Harris Dickinson (29), alle unter 30 Jahre alt. Sollte einer von ihnen die berühmte Rolle übernehmen, würde das bisherige Casting-Muster der Filmreihe komplett durchbrochen.

Falls diese Spekulationen wahr werden, würde Amazon eine Regel brechen, die seit vielen Jahrzehnten die Bond-Filme geprägt hat. Ursprünglich mussten die Darsteller britisch, männlich und mindestens Mitte 30 sein. Nun könnte ein jüngerer Ansatz das Bild des Geheimagenten neu definieren. Würde Jacob Elordi, bekannt aus Euphoria, den begehrten Job bekommen, wäre er mit seinen 28 Jahren der jüngste 007 in der Geschichte. Der bisherige Rekordhalter in dieser Hinsicht ist George Lazenby (85), der mit 29 Jahren in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" die Rolle spielte – eine Ausnahme, denn alle anderen bisherigen Bond-Schauspieler waren 32-45, als sie im Bond-Universum anfingen. Zuvor wurde spekuliert, dass Aaron Taylor-Johnson (35), Henry Cavill (42) oder Theo James (40) hoch im Kurs für Daniel Craigs Nachfolge stehen – alle drei sind über 35 und würden somit zu den bisherigen Anforderungen ideal passen.

Die Verjüngung des Franchises wäre ein deutlicher Bruch mit der Vergangenheit, doch die Wahl von Denis Villeneuve als Regisseur deutet ohnehin auf frischen Wind hin. Der Filmemacher gilt nicht nur als Visionär des Science-Fiction-Genres, sondern hat mit packenden Thrillern wie "Sicario" und "Prisoners" auch bewiesen, dass er intensives und spannungsgeladenes Kino schaffen kann. Fans dürfen gespannt sein, wie der Kanadier die beliebte Filmreihe sowohl würdigen als auch modernisieren wird. Seinen Respekt vor dem Franchise hat er bereits in einem Statement auf Instagram deutlich gemacht: "Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre."

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025

