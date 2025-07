Dua Lipa und Callum Turner im Rennen für neuen Bond-Film

Dua Lipa (29) und Callum Turner (35) könnten schon bald als Duo Geschichte schreiben. Womöglich treten die Sängerin und der Schauspieler, die sich vor Kurzem verlobt haben, in zentralen Rollen im nächsten James Bond-Film auf. Laut aktuellen Wettquoten und Daily Mail hat Dua gute Chancen, den Titelsong des Films zu singen, während Callum als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig (57) für die legendäre Rolle des 007 gehandelt wird. Die Chancen, dass das Paar gemeinsam im neuen Film auftreten könnte, stehen bei 12:1, meldete die Wettfirma William Hill.

Hinter den Spekulationen steckt eine anhaltende Diskussion über die Richtung, die das Bond-Franchise unter der neuen Leitung von Denis Villeneuve (57) einschlagen wird. Der Dune-Regisseur wurde für den neuesten Teil verpflichtet und betonte in einer Erklärung, den traditionellen Kern der Reihe respektieren zu wollen, zugleich aber auch frische Akzente zu setzen. Während Callum in den Wettlisten inzwischen nur noch hinter Aaron Taylor-Johnson (35) liegt, haben Branchengrößen wie Amy Pascal (67) und David Heyman (64) als Produzenten des Films das Ziel formuliert, mit den Casting-Entscheidungen eine neue Ära für den Agenten einzuleiten.

Für Dua, die bereits große Erfolge in der Musik- und Modewelt feierte, wäre dies ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. Mit Callum hat die junge Britin nicht nur privat eine starke Verbindung, sondern auch einen Partner, der seit Jahren in Hollywood Fuß gefasst hat. Das Paar hatte bisher selten öffentlich über seine Beziehung gesprochen, machte jedoch bei gemeinsamen Auftritten immer wieder Schlagzeilen. Ob sie tatsächlich waschechte Bond-Geschichte schreiben werden, bleibt abzuwarten – doch die Fans sind schon jetzt gespannt auf ihre mögliche Mitarbeit am ikonischen Franchise.

Amy Sussman/Getty Images // Jeff Spicer/Getty Images for Warner Brothers Collage: Dua Lipa und Callum Turner

Getty Images Callum Turner und Dua Lipa bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Arts

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025