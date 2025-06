Für Henry Golding wäre "James Bond"-Hauptrolle ein Albtraum

Henry Golding scheut sich vor einer der ikonischsten Rollen der Filmgeschichte. Bei der Premiere seines neuen Actionstreifens "The Old Guard 2" zeigte sich der Schauspieler auf die Frage, ob er der neue James Bond werden will, zögerlich. "Ich denke, das ist für jeden Schauspieler eine Art Albtraum", erklärte Henry im Gespräch mit dem Magazin People. Der Druck, die Erwartungen rund um die legendäre Figur zu erfüllen, sei enorm: "Vielleicht bin ich einfach ein Feigling, keine Ahnung, aber ich glaube, ich würde es viel mehr genießen, wenn dieser kulturelle Druck nicht so stark wäre."

Interessanterweise hat Henry aber eine Idee, wie man die Agentenwelt von Ian Flemings (✝56) 007 dennoch erweitern könnte: "Warum bringen sie nicht mehr Agenten oder mehr Doppel-Nulls heraus? Das wäre so viel lustiger, weil es eben nicht diese Einschränkungen und Erwartungen gibt." Die Zukunft des Franchises liegt mittlerweile in den Händen von Amazon MGM Studios, die kürzlich kreative Kontrolle über die James-Bond-Reihe übernommen haben. Mit Denis Villeneuve (57) steht seit Kurzem auch ein Regisseur fest. Er hat sich gegen Star-Filmemacher wie Edward Berger, Jonathan Nolan oder Edgar Wright durchgesetzt.

Denis Villeneuve selbst bezeichnete sich in einem Statement gegenüber Entertainment Tonight als eingefleischter Bond-Fan und betonte, dass er sich auf die Chance, den nächsten Film zu drehen, freut: "Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Dies ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich spannend für mich und eine große Ehre." Wer der Nachfolger von Daniel Craig wird, steht allerdings noch in den Sternen. Heiß gehandelt werden Aaron Taylor Johnson, Theo James und Henry Cavill.

Getty Images Henry Golding bei der "The Old Guard 2"-Premiere im Juni 2025

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025

Getty Images Theo James, Schauspieler