Martina Big polarisiert die Massen. Die 29-Jährige verwandelte sich in den letzten zehn Jahren extrem. Die damals noch zierliche Stewardess ließ sich zunächst ihre Oberweite auf ein Vielfaches vergrößern. Danach färbte das hellhäutige Mädchen ihre komplette Haut mithilfe von Melanin-Injektionen dunkel. Jetzt will Martina noch mehr! "Für den Weltrekord zählt die Differenz der Oberbrustweite zur Unterbrustweite und da fehlen mir noch fünf Zentimeter. Also nicht mehr so viel."



