Martina Big schwärmt: Ehemann Michael liebt ihre XXL-Brüste!

Wie kommen Martina Bigs (34) XXL-Brüste wohl bei ihrem Ehemann an? Die Transformation des TV-Stars begann 2012 und seitdem hat sie sich merklich verändert: Über die Jahre sind vor allem ihre Brüste immer mehr gewachsen, sodass sie mittlerweile ein T-Körbchen trägt. Zusätzlich hat die ehemalige Flugbegleiterin auch ihren Hautton verdunkelt. Dabei war ihr Gatte Michael immer an ihrer Seite. Im Gespräch mit Promiflash hat Martina jetzt verraten, was ihr Mann eigentlich von ihren großen Brüsten hält?

Promiflash hat mal bei Martina nachgefragt, ob ihr Schatz ein Problem mit ihren stetig wachsenden Brüsten hat? "Nö, das ist ja das Gute!", betont sie. Die beiden sind schon viele Jahre unzertrennlich und Michael unterstützt seine Frau bei ihrer Liebe zu OPs. "Seit der Schule sind wir ein Team. Wir haben alle meine Ideen erarbeitet", schwärmt die 34-Jährige. Ihr Liebster würde auch darauf achten, dass ihre Ideen realistisch sind – und gemeinsam würden sie dann schauen, was sich umsetzten lässt und was nicht.

Geehelicht hat Martina Michael damals ganz romantisch auf Hawaii. Dort wurde das Paar von einem deutschen Priester getraut. Ihr Hochzeitskleid musste unter anderem wegen der Brustgröße extra angefertigt werden, obwohl es damals noch eine Körbchengröße weniger war. Dabei suchte sich Martina Hilfe bei Brautmodeexperten Uwe Herrmann, der ihr dabei half, ein Kleid nach ihren Vorstellungen zu finden.

Anzeige

Martina Big Martina Big

Anzeige

Martina Big Martina Big, Busenwunder

Anzeige

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/ Action Press Martina Big und ihr Mann Michael 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de