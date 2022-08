Mit ihren XXL-Brüsten: Hat Martina Big Probleme im Alltag?

Martina Big (34) wurde aufgrund ihrer zahlreichen Beauty-Eingriffe bekannt, darunter mehrere Brustvergrößerungen und Behandlungen zur Hautverdunklung. Mittlerweile hat die Wahl-Afrikanerin, die sogar offiziell ihre Ethnizität ändern ließ, über 20 Schönheitsoperationen hinter sich und erregt mit ihrer Optik eine Menge Aufmerksamkeit. Besonders ihre riesigen Brustimplantate, die aktuell einer Körbchengröße T entsprechen, wurden zum Markenzeichen der ehemaligen Flugbegleiterin. Jetzt verriet Martina, wie sich ihre enorme Oberweite auf ihren Körper auswirkt und welche Schwierigkeiten sie im Alltag verursachen.

In einem Interview mit Promiflash gab sie zu, dass ihre Brüste ihr durchaus ab und zu im Weg sind: "Natürlich hat man da Probleme, das ist ja schon einiges an Vorbau, was da herumgetragen wird. Es ist nicht so, dass er mich behindert, es ist einfach anders. Schuhe zu machen oder so etwas, das geht schon, aber ich muss dann meine Beine ganz anders stellen." Körperliche Probleme habe sie aber keine, dank besonders stabilen, maßangefertigten BHs und täglichem Training. "Der Rücken und die Brust müssen ja kräftig sein!", erklärte sie.

Zudem äußerte sich das Busenwunder zu möglichen Herausforderungen beim Sex: "Da ist schon eine andere Übung nötig. Nach jedem Fill-up ist aber auch der Kitzel wieder da. Weil du es da auch immer noch mal neu ausprobieren musst! Es wird nie langweilig." Insgesamt scheint Martina mit ihrem XXL-Busen also bestens zurechtzukommen.

Martina Big Martina Big, Busenwunder

Martina Big Martina Big, Busenwunder

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/ Action Press Martina Big und ihr Mann Michael 2017

