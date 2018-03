Dieses Duo ist feurig! Für ihren neuen Song "You Already Know" hat sich Fergie (42) Rapperin Nicki Minaj (34) an ihre Seite geholt. Jetzt wurde das Musikvideo zum Lied veröffentlicht – und das sorgt für Staunen! In einem Latex-Body mit passenden Overknee-Stiefeln tanzt das ehemalige Mitglied der Black Eyed Peas zum Beat, während Nicki ihre Verse in einem hautengen, figurbetonten Kleid performt. Was außerdem nicht zu kurz kommt: halbnackte Booty-Shakes...



