Deshalb hat Josh Duhamel ein abgeschiedenes Leben gewählt

Schauspieler Josh Duhamel (52), bekannt aus der "Transformers"-Reihe, hat in einem Interview mit Parade über sein Leben nach der Scheidung von Sängerin Fergie (50) gesprochen. Die beiden hatten 2009 geheiratet, 2013 ihren gemeinsamen Sohn Axl Jack bekommen und ihre Trennung im Jahr 2017 bekanntgegeben. Die Ehe wurde zwei Jahre später offiziell geschieden. Im Interview betonte Josh, wie wichtig ihm das harmonische Co-Parenting mit Fergie sei. "Wir haben sehr wenig Konflikte", erklärte er gegenüber dem Magazin. Josh reflektierte dabei auch die Gründe für das Ende der Beziehung: Er habe sich im Rampenlicht der Hollywood-Welt nie ganz wohlgefühlt, während Fergie beruflich tief in dieser Szene verwurzelt war. "Wir hatten eine tolle Zeit, aber unsere Interessen wurden immer unterschiedlicher", resümierte der 52-Jährige.

Seitdem hat Josh bewusst ein ruhigeres Leben abseits des Trubels gesucht. Mit seiner zweiten Ehefrau Audra Mari (31), die er 2022 heiratete, und dem gemeinsamen Sohn Shepherd lebt er mittlerweile in einem selbstgebauten Haus in Minnesota. "Ich wollte wieder zu den einfachen Dingen des Lebens zurückkehren", erzählte der Schauspieler. Sein Haus liegt mitten im Wald, rund 40 Meilen vom nächsten Geschäft entfernt. Für Josh ist dieser Rückzugsort ein Ort der Gemeinschaft und ein Platz, an dem sich Familie und Freunde auf das Wesentliche konzentrieren können: Zusammensein, Erinnerungen schaffen und gemeinsam durch die Natur streifen. Schon für den Bau des Hauses nahm er sich 15 Jahre Zeit und bezeichnet es heute als einen Ort, der ihn "zurück zu den Grundlagen" gebracht hat, wie er im Interview erzählte.

Josh resümierte, dass sein Leben in Minnesota ihn nicht nur seinen eigenen Wurzeln nähergebracht habe, sondern dass sich auch die Beziehung zu seinem ältesten Sohn Axl vertieft habe. Die beiden verbringen ihr gemeinsames Vater-Sohn-Wochenende oft abseits digitaler Geräte. Stattdessen beschäftigen sie sich mit Dingen wie Bootfahren, Fußball am Strand oder kleineren Outdoor-Abenteuern, wie er gegenüber Parade betonte. "Mein Sohn wird sich an diesen Ort erinnern, lange nachdem wir weg sind", schwärmte Josh, der die ländliche Idylle als seine persönliche Oase bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fergie und Josh Duhamel

Anzeige Anzeige

Instagram / audramari Audra und Josh Duhamel mit Axl

Anzeige Anzeige