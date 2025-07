Fergie feiert musikalisches Comeback mit einem Song-Reboot

Fergie (50), die ehemalige Sängerin der Black Eyed Peas, meldet sich nun acht Jahre nach ihrem musikalischen Rückzug überraschend zurück. Die 50-Jährige, die einst mit Hits wie "Meet Me Halfway" weltweit bekannt wurde, hat jetzt ihr Musikvideo zum Song "London Bridge" neu gedreht, das ursprünglich vor rund 20 Jahren erschien. Der Song ist laut Mirror Teil der neuen Netflix-Serie "Too Much" von Regisseurin Lena Dunham (39). Für das neue Video tanzte Fergie zusammen mit der Schauspielerin Megan Stalter auf der London Bridge, die sie humorvoll als wenig beeindruckend bezeichnete. "Jetzt seht ihr, warum wir damals nicht hier gefilmt haben", scherzt Fergie im Video.

Im Originalvideo zu "London Bridge" diente die Tower Bridge als Kulisse – und auch im neuen Video erscheint sie erneut im Hintergrund. Die Neuauflage für die Netflix-Serie zeigt Fergie und Megan in extravaganten Outfits – darunter ein Union-Jack-Rock und ein Zylinder – begleitet von Paparazzi und einem humorvollen Auftritt der King's Guard. In der Serie spielt Megan eine Amerikanerin, die sich in London zurechtfinden muss, ein Thema, mit dem sich Fergie aufgrund eigener Erlebnisse gut identifizieren konnte. Laut Mirror verriet sie in einer Pressemitteilung: "Als amerikanisches Mädchen, das einst ihre eigenen Abenteuer in London beim Dreh des Videos zu 'London Bridge' hatte, fühlte ich sofort eine Verbindung zu diesem Projekt."

Fergie kehrte der Band Black Eyed Peas 2017 den Rücken, um sich mehr auf ihre Familie zu konzentrieren, wie ihr ehemaliger Bandkollege Will.i.am (50) damals in einem Interview mit Billboard erklärte: "Wir lieben sie, und sie konzentriert sich darauf, Mutter zu sein." Kurz zuvor hatte sie ihr zweites Soloalbum "Double Dutchess" veröffentlicht und ein eigenes Plattenlabel gegründet. Im selben Jahr trennte sie sich von ihrem damaligen Mann Josh Duhamel (52), mit dem sie den gemeinsamen Sohn Axl großzieht. Fergies Rückkehr zur Musik dürfte für ihre Fans eine freudige Überraschung sein, besonders da sie mit dem Reboot eines ihrer größten Hits an alte Erfolge anzuknüpfen scheint.

Netflix Fergie auf der Netflix After Party für "Too Much"

Getty Images Fergie, Sängerin

Instagram / fergie Fergie mit ihrem Sohn Axl im Mai

