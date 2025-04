Fergie, Julia Fox und Co. glänzen bei Fashion Trust Awards

Am Dienstagabend verwandelten sich die Räume des The Lot at Formosa in Los Angeles in den Hotspot der Modewelt: Hailey Bieber (28), Julia Fox (35), Fergie (50) und zahlreiche andere Stars glänzten bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025. Hailey überzeugte mit Eleganz und einem fließenden Kleid mit seitlichem Cut-out, während sich Julia für einen extravaganten Look im Marionetten-Stil entschied. Gegensätzlicher könnten die beiden Looks wohl nicht sein – an einem Abend im Zeichen der Mode ist scheinbar alles möglich. In klassischem Schwarz mit scharfen, kantigen Details hingegen erschien Sängerin Fergie, während Schauspielerin Gabrielle Union (52) in einem strahlend weißen Outfit das farbliche Gegengewicht setzte. Für große Augen sorgte auch die Gastgeberin, die ehemalige Nickelodeon-Kinderdarstellerin Keke Palmer (31), die in einem goldenen Federkleid über den Laufsteg schritt.

Neben den bekannten Gesichtern waren auch Stars wie Kate Hudson (45), Mandy Moore (41) und Kerry Washington (48) dabei, um den Abend zu einem Mode-Highlight zu machen. Das Event bot nicht nur Haute Couture und gewagte Styles, sondern auch eine Bühne für neue Design-Talente, die die Zukunft der Mode prägen wollen. "Es war eine magische Nacht voller Kreativität und Glanz", beschrieb einer der Gäste die Atmosphäre laut TMZ. Karrueche Tran (36) und Chanel Iman (34) wurden ebenfalls für ihre glamourösen Auftritte gefeiert und zeigten, dass Eleganz auch abseits der klassischen Starpower im Mittelpunkt stehen kann. Der Abend stand unter dem Motto der Unterstützung aufstrebender Designer und ihrer einzigartigen Visionen, die von den prominenten Besuchern begeistert gefeiert wurden.

Die Fashion Trust U.S. Awards bringen jedes Jahr ikonische Namen und Newcomer zusammen und haben sich zu einem der wichtigsten Events in der Welt der Mode entwickelt. Für die junge Mutter Hailey Bieber, die zuletzt mit ihrem eigenen Beautylabel weltweit Schlagzeilen machte, vereint Mode Beruf und Leidenschaft. Julia Fox wiederum, die immer wieder mit provokanten Looks auffällt, unterstreicht damit ihren Ruf als regelrechtes Fashion-Chamäleon. Auch Keke Palmer – bekannt für ihre Vielseitigkeit zwischen Schauspiel, Musik und Moderation – betonte in der Vergangenheit, wie sehr sie die kreative Energie solcher Veranstaltungen genieße. Ein Abend, der Modefans begeistert zurückließ und die Stars von morgen ins Rampenlicht rückte.

Getty Images Model Hailey Bieber bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

