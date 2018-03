Promis zum Reinbeißen! Der chinesische Star-Koch Yujia Hu aus Italien macht es möglich. Die größte Leidenschaft des Gastronoms: Sushi! Und das am liebsten in allen Variationen und Farben. Er kreiert sogar Kunstwerke aus seinem japanischen Leibgericht. Seine Inspirationen holt er sich aus Alltagsdingen wie Klamotten oder von Superstars wie Keanu Reeves (53)! Seine Celebrity-Sushi sind in der Tat sehenswert!



