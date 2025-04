Keanu Reeves und seine Alexandra turteln verliebt in London

Keanu Reeves (60) und Alexandra Grant wurden am vergangenen Wochenende bei einem romantischen Lunch-Date in London gesichtet und wirkten dabei über beide Ohren hinweg verliebt. Im bekannten Scott's Seafood Restaurant genossen die beiden nicht nur edle Speisen und Getränke, sondern tauschten auch liebevolle Küsse aus, wie auf Fotos zu sehen ist, die People vorliegen. Der John Wick-Darsteller, der ein lässiges Outfit mit Hoodie und Baseball-Cap trug, schien dabei jeden Moment mit seiner Partnerin besonders auszukosten. Auch nach ihrem Lunch zeigte sich das Paar happy: Händchen haltend schlenderten sie durch die Straßen der britischen Hauptstadt und lächelten den Fotografen entspannt entgegen.

Die Beziehung zwischen Keanu und Alexandra, die 2019 offiziell gemacht wurde, hat jedoch tiefere Wurzeln. Seit ihrer ersten Zusammenarbeit im Jahr 2011, bei der sie das Buch "Ode to Happiness" herausbrachten, verbindet die beiden nicht nur eine berufliche Partnerschaft, sondern auch eine außergewöhnlich enge Bindung. Während sie damals noch nicht als Paar in Erscheinung traten, bestätigte später die Schauspielerin Jennifer Tilly (66), dass die Beziehung tatsächlich schon einige Jahre bestand, bevor sie öffentlich wurde. Alexandra, eine aufstrebende Künstlerin, brachte beim Lunch sogar einen funkelnden Diamantring zum Vorschein – was Spekulationen über den nächsten Schritt in ihrer Liebe anheizen könnte.

Abseits der Öffentlichkeit führen Keanu und Alexandra ein eher zurückgezogenes Leben, was für sie besonders wichtig ist. Trotz ihres Ruhms legen sie großen Wert auf Normalität und gemeinsame Zeit in ihren eigenen vier Wänden. Ein Insider verriet dem Magazin People kürzlich: "Sie sind beide sehr bodenständig und genießen es, einfach zu Hause Freunde zu bewirten." Alexandra unterstützt den Schauspieler bei seinen Projekten und begleitet ihn auf Reisen zu seinen Filmsets. Keanu, der oft als einer der bescheidensten Stars Hollywoods gilt, soll laut Insidern "sehr glücklich" mit Alexandra sein – einer Beziehung, die von gegenseitigem Respekt und viel Humor geprägt ist.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, April 2023

Getty Images Keanu Reeves und Alexandra Grant bei der Moca-Gala, 2022

