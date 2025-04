Doch nicht tot? "John Wick 5" mit Keanu Reeves angekündigt

Keanu Reeves (60) kehrt als legendärer Auftragskiller John Wick zurück! Wie Lionsgate bei der CinemaCon in Las Vegas verkündete, wird "John Wick 5" Realität. Nach dem bisher letzten Film der Reihe, in dem der Titelheld scheinbar sein tragisches Ende fand, sorgt diese Neuigkeit bei Fans für Begeisterung – und Verwirrung. Neben Keanu wird auch Regisseur Chad Stahelski erneut Teil des Projekts, nachdem beide ursprüngliche Zweifel an einer Fortsetzung geäußert hatten. Ergänzt wird die Ankündigung durch Pläne für ein animiertes Prequel sowie einen weiteren Spin-off unter der Leitung von Donnie Yen, der in "John Wick: Kapitel 4" als Caine überzeugte.

Mit der Bestätigung von Keanus Rückkehr reagieren Lionsgate und die Produzenten auf die ungebrochene Popularität des Franchises, das weltweit über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Stahelski erklärte in früheren Interviews, dass alternative Enden für Kapitel vier gedreht wurden – eines davon ließ Johns Schicksal offen, was nun in Kapitel fünf aufgegriffen werden könnte. Parallel hierzu erwartet Fans am 6. Juni der Spin-off "Ballerina" mit Ana de Armas (36) in der Hauptrolle, in dem auch der 60-Jährige einen Gastauftritt haben wird. Details zur Handlung und weiteren Besetzung von Kapitel fünf werden indes unter Verschluss gehalten.

Die Zusammenarbeit zwischen Keanu und Chad reicht zurück bis zu gemeinsamen Stunt-Arbeiten für Matrix. Seitdem bilden die beiden ein eingespieltes Team, das maßgeblich den Stil und die Innovation der "John Wick"-Reihe prägte. Seine Rückkehr auf die große Leinwand dürfte viele Fans überraschen. In früheren Interviews deutete Keanu immer wieder an, dass die Geschichte mit dem vierten Kapitel ein jähes Ende gefunden habe. "Man soll niemals nie sagen. Mein Herz sagt ja, aber meine Knie sagen: 'Ich kann keinen weiteren John Wick machen'", erklärte er im Dezember gegenüber CBS News.

Getty Images Keanu Reeves und Chad Stahelski, November 2024

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

