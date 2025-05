Sandra Bullock und Keanu Reeves vereint für neuen Thriller

Keanu Reeves (60) und Sandra Bullock (60) stehen nach fast zwei Jahrzehnten wieder gemeinsam vor der Kamera. Die beiden Schauspielstars haben laut Deadline bestätigt, dass sie die Hauptrollen in einem noch unbetitelten romantischen Thriller übernehmen werden, der von den Amazon MGM Studios produziert wird. Die Idee zu diesem mitreißenden Projekt stammt ursprünglich von Produzent Mark Gordon, der schon beim Action-Hit "Speed" 1994 mit beiden zusammengearbeitet hat. Im Boot ist auch Drehbuchautor Noah Oppenheim, der zuvor an Filmen wie "Jackie" gearbeitet hat. Noch gibt es keine öffentlichen Details zur Handlung, aber die Nachricht über das Wiedersehen der beiden Ikonen sorgt bereits jetzt für große Vorfreude bei ihren Fans.

Obwohl viele natürlich auf "Speed 3" gehofft hatten, ist diesmal kein weiteres Kapitel des legendären Bus-Thrillers geplant. Stattdessen erwartet die Zuschauer ein neues Genre: ein romantischer Thriller, der eine völlig andere Dynamik verspricht. Die Gerüchteküche brodelte, nachdem Keanu und Sandra im Herbst 2024 gemeinsam das 30-jährige Jubiläum von "Speed" feierten und beim Beyond Fest in Los Angeles gemeinsam mit Regisseur Jan de Bont in Erinnerungen an die turbulenten Dreharbeiten schwelgten. In "Speed" holte Keanu Reeves als Polizist Jack mit Sandras Figur Annie rasante Action auf den Bildschirm – sowohl der Film als auch ihre Chemie wurden Kult. Nur ein weiteres Mal kamen sie für "Das Haus am See" zusammen, wo sich ihre Figuren auf sehr magische Weise näherkamen, aber fast nie gleichzeitig zu sehen waren.

Schon lange waren sich beide sicher, dass sie noch einmal gemeinsam drehen müssen. In der Vergangenheit äußerten beide öffentlich den Wunsch nach einem weiteren gemeinsamen Projekt. Sandra sagte bereits im "50 MPH"-Podcast: "Bevor ich diesen Planeten verlasse, müssen Keanu und ich noch mal etwas vor der Kamera machen." Keanu stimmte zu: "Ich würde liebend gern wieder mit dir arbeiten." Zwar wurde zwischen den beiden nie eine Romanze real, aber ihre Verbundenheit ist legendär. Sandra hat mehrfach betont, wie sehr sie den 60-Jährigen für seine Rücksichtnahme und seinen Humor am Set schätzt. "Keanu ist ein Gentleman. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand etwas Schlechtes über ihn sagen könnte", schwärmte sie in einem früheren Interview mit dem Magazin Esquire.

Anzeige Anzeige

Speed (1994). /ActionPress Keanu Reeves und Sandra Bullock in "Speed", 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves und Sandra Bullock, 2006

Anzeige Anzeige