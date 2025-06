Alles neu? Das ist bisher zum fünften "Matrix"-Teil bekannt

Matrix-Fans dürfen sich freuen: Ein fünfter Teil der legendären Sci-Fi-Reihe ist in Arbeit. Laut Warner Bros. gibt es zwar noch kein festes Startdatum, mit einer Premiere vor 2026 ist allerdings nicht zu rechnen. Während die ikonischen Rollen von Keanu Reeves (60) als Neo und Carrie-Anne Moss (57) als Trinity vermutlich nicht zurückkehren werden, übernimmt Drew Goddard – bekannt für seine Arbeit an "Cabin in the Woods" – die kreative Leitung. Die Wachowski-Schwestern, Schöpferinnen der Originalreihe, sind diesmal nicht mehr federführend beteiligt, sondern nur am Rande involviert – Lana Wachowski wird als Executive Producer mitwirken.

Bisher ist wenig zur Handlung durchgesickert, doch laut Warner Bros. plant Goddard einen "frischen Ansatz", der dennoch die Grundlage der Filmreihe respektiert. Gerüchten zufolge könnte erforscht werden, wie das Konzept von freiem Willen und Kontrolle neu interpretiert werden kann – Themen, die bereits die ursprüngliche Trilogie prägten. Fans von Will Smith (56), der einst als möglicher Neo gehandelt wurde, könnten überrascht gewesen sein, als er im Januar 2025 auf Instagram für Spekulationen sorgte. Doch Sci-Fi-Fans müssen sich gedulden: Weder prominente Cameos noch visuelles Material zu "Matrix 5" wurden bisher bestätigt.

Die "Matrix"-Reihe, die mit dem Kultfilm von 1999 begann, wurde mit "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions" (beide 2003) zu einer wegweisenden Trilogie. Lana Wachowski interpretierte die Saga 2021 mit "Matrix Resurrections" neu und regte damit Fans wie Kritiker erneut zum Nachdenken über Realität und Simulation an. Viele hoffen nun, dass Drew Goddard diese komplexen Fragen mit seiner eigenen kreativen Vision weiterführen wird. Klar ist: "Matrix"-Fans dürfen sich auf neue Überraschungen freuen.

ActionPress Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

ActionPress Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in "Matrix Resurrections"

ActionPress Keanu Reeves in "Matrix Revolutions"

