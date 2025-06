Selten: Keanu Reeves und Alexandra legen Pärchenauftritt hin

Keanu Reeves (60) und Alexandra Grant zeigten sich bei der Premiere des Films "Ballerina" in Los Angeles und strahlten dabei wie frisch Verliebte. Der Hollywood-Star, der in dem John-Wick-Spin-off erneut seine Kultfigur darstellt, erschien mit seiner Partnerin auf dem schwarzen Teppich und sorgte mit dem seltenen öffentlichen Auftritt für Aufsehen. Alexandra trug ein elegantes, bodenlanges Kleid in kräftigem Rot, während Keanu mit einem klassischen schwarzen Anzug und einer gepunkteten Krawatte überzeugte. Ihr harmonisches Auftreten unterstrich einmal mehr die Verbindung zwischen den beiden.

Das Paar, das seit 2019 offiziell zusammen ist, hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber People ließ sich die 52-Jährige aber doch zu einem kleinen Kommentar über ihre Verbindung hinreißen. "Die gute Nachricht, wenn man sich als Erwachsener verliebt, ist, dass ich meine eigene Karriere bereits aufgebaut hatte", ließ Alexandra gegenüber dem Magazin verlauten. Diese Unabhängigkeit scheint eine bedeutende Rolle in der Beziehung der beiden zu spielen. Dennoch nehmen sie sich immer wieder Zeit für gemeinsame Auftritte, wie zuletzt bei diesem Event. Keanu war auch schon zuvor bei der London-Premiere von "Ballerina" zu sehen, wo er die Titelheldin Ana de Armas (37) unterstützte, die ebenfalls in dem Film mitspielt.

Die Beziehung der beiden ist seit Jahren von Vertrauen und Harmonie geprägt. Bereits vor ihrer Romanze verband die beiden eine lange Freundschaft, die offenbar das perfekte Fundament für ihre Liebe bildete. Beide legen großen Wert darauf, sich fernab des Rampenlichts zu bewegen und ihre Zeit anonym zu genießen. So handhaben die beiden es anscheinend auch mit dem nächsten Schritt ihrer Partnerschaft. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber InTouch, dass die beiden tatsächlich Hochzeitspläne schmieden sollen. Im Gegensatz zu glanzvollen Promi-Hochzeiten wollen der Schauspieler und die Künstlerin ihre Feier ganz im kleinen Rahmen halten.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves im Juni 2025

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, November 2019

