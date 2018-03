Im Februar kommt mit "Fifty Shades Freed" der dritte und letzte Shades of Grey-Film in die Kinos – und auch da erwartet die Zuschauer mal wieder eine gehörige Portion Sex! Doch so einfach sind die pikanten Liebesszenen nicht in den Kasten zu kriegen. Jetzt verriet Dakota Johnson (27) bei Entertainment Tonight, wie sie und Schauspielkollege Jamie Dornan (35) das in den letzten Jahren so souverän hingekriegt haben: "Er macht Liegestütze und ich liege da und trinke Whisky!"



