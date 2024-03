Jamie Dornan kann sich nicht vorstellen, Söhne großzuziehen!

Jamie Dornan (41) kennt es nicht anders: Der Schauspieler ist Vater von drei Mädchen. In der Show "Today with Hoda & Jenna" betont er nun: "Drei Mädchen, ich weiß nicht, wie ich als Vater eines Jungen sein würde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Energie umgehen könnte." Er selbst sei schon total energetisch und wisse nicht, wie es mit Jungs im Familienhaus wäre. "Ich bin oft ziemlich aufgedreht. Wir kämen nicht zurecht, wenn drei hyperaktive Jungs im Haus wären", führt er aus.

Gemeinsam mit seiner Frau Amelia Warner (41) durfte er Dulcie, Eva und Alberta auf der Welt begrüßen. Der "The Tourist"-Darsteller liebt es, Vater von Mädchen zu sein. Neben seiner hyperaktiven Ader hat er nämlich auch eine ziemlich emotionale Seite an sich. "Ich bin auch sensibel, und ich denke, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man Vater von Mädchen ist", erklärt Jamie weiter. Nicht nur er ist ein Fan von seinen Kindern, sondern auch die Mädels lieben ihren Papa und vor allem seine Arbeit sehr. Seine Performance in dem Film "Barb and Star Go to Vista Del Mar" laufe laut dem Nordiren zu Hause rauf und runter. "Sie sind besessen davon. Sogar die Zweijährige ist ganz begeistert und will es die ganze Zeit sehen", lachte er in einem früheren Interview mit dem Medium.

Obwohl der Streifen superbeliebt bei seinen Töchtern ist, ist es nicht dieser Film, der Jamie den Durchbruch verschafft hatte. Die Reihe "50 Shades of Grey" machte den heute 41-Jährigen zum großen Star. Was viele Fans vielleicht noch nicht wissen: Auch in großen Produktionen wie "Marie Antoinette" hatte er schon mitgespielt – jedoch war seine Rolle nur eine kleine Nebenrolle.

Getty Images Jamie Dornan und Amelia Warner, März 2022

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

