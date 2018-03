Beim FC Bayern München kriselt es. Gerade erst entlassen die Münchner ihren Trainer Carlo Ancelotti. Nach einer Klatsche in der Champions League und einem Durchhänger in der Liga soll jetzt Triple-Trainer Jupp Heynckes (72) das Ruder herumreißen. Stürmer-Star Claudio Pizarro (30) war 2013 selbst unter Heynckes bei den Bayern. Anlässlich seiner Synchronsprecher-Arbeiten am neuen Pixar-Film "Coco" gibt er eine Einschätzung zum Saison-Ausgang des FCB.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de