Bastian Schweinsteiger (33) und seine Frau Ana Ivanovic (30) freuen sich bereits total auf ihren gemeinsamen Nachwuchs. Für das Sportler-Pärchen ist es das erste Kind. Die Papa-Rolle ist für Schweini also noch völlig ungewohnt. Sein guter Freund und ehemaliger Mannschaftskamerad Claudio Pizarro (30) verriet im Promiflash-Interview anlässlich seiner Synchronrolle im Animationsfilm Coco, was Basti für Vater werden wird: "Er ist ein Spaßvogel. Aber ich glaube, wenn Vater wird, dann ändert sich das ein bisschen und ich glaube, das wird auch bei ihm so sein."



