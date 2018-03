Fitness-Mom Sarah Stage (33) verriet ihr After-Baby-Gewicht! Die Bloggerin und ihr Mann Kris Jason sind Mitte Oktober zum 2. Mal Eltern geworden. Beim Blick auf Sarahs aktuelle Body-Pics ist das nur schwer zu glauben, denn die junge Mami ist in Topform. Aber schon während ihrer Schwangerschaft fehlte von einer Babykugel jede Spur. Und jetzt – knapp zwei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Logan – offenbarte die glückliche Zweifach-Mum via Social Media ihr aktuelles Gewicht. Sie wiegt 124,8 Pfund, also knapp 56 Kilogramm bei einer Größe von 1,73 Meter. Und das, obwohl sie im achten Monat noch 62 Kilo auf die Waage brachte.



