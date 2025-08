"Good Sex": Lena Dunham und Natalie Portman drehen RomCom

Lena Dunham (39) und Natalie Portman (44) sorgen derzeit für Aufsehen in New York! Die beiden arbeiten seit Anfang Juli an dem neuen Filmprojekt "Good Sex", bei dem Lena Regie führt und Natalie die Hauptrolle spielt. Natalie wird in der romantischen Komödie als vierzigjährige Paartherapeutin zu sehen sein, die in der Metropole New York in ein turbulentes Liebesdreieck gerät, wie Vanity Fair berichtet. Die Männer, die sie trifft, sind dabei völlig unterschiedlich: ein lockerer, sexy Hipster aus Brooklyn und ein Mann aus Manhattan mit eher klassischem Charme.

Auffällig ist die Chemie zwischen Lena und Natalie, von der die Schauspielerin selbst bereits in höchsten Tönen gesprochen hat. Natalie lobte Lenas außergewöhnliches Talent, moderne Romanzen mit einer einzigartigen feministischen Perspektive darzustellen. Besonders inspirierend fand Natalie auch Lenas frühen Film "Tiny Furniture" aus dem Jahr 2010. Die Kombination aus Lenas unverwechselbarem Stil und Natalies Leinwandpräsenz könnte "Good Sex" zu einem besonderen Kinoerlebnis machen. Neben Lena und Natalie bietet der Film zudem eine beeindruckende Besetzung, zu der unter anderem Mark Ruffalo (57) und die Rom-Com-Ikone Meg Ryan (63) zählen.

Abseits der Dreharbeiten sorgt Lena weiterhin für Gesprächsstoff in der Unterhaltungswelt. Neben "Good Sex" hat sie kürzlich eine Netflix-Serie namens "Too Much" vorgestellt, die sich um die Liebesabenteuer einer frisch getrennten New Yorkerin in London dreht. Natalie hingegen hat sich in den letzten Jahren intensiv um ihre Familie gekümmert und wählt ihre Projekte sehr bewusst aus. Fans der beiden Frauen dürfen sich jedenfalls auf eine spannende Mischung aus Humor, Herz und Großstadtgeflüster freuen.

