Tanja Makarić befindet sich derzeit in Intensivtherapie

Tanja Makarić (28) hat kürzlich eine aufregende Nachricht mit ihren Fans geteilt: Sie erwartet ihr erstes Kind. Doch die Euphorie über die Schwangerschaft wird überschattet von einer schwierigen Zeit, die die ehemalige Schwimmerin derzeit durchlebt. In einer Fragerunde auf Instagram gestand Tanja, dass es ihr mental nicht gut gehe und sie sich momentan in Intensivtherapie befinde. "Es ist einfach viel", erklärte sie ehrlich. Es gäbe viele Herausforderungen, die sie derzeit bewältigen müsse, ohne sich eine Pause gönnen zu können.

Die Entscheidung, direkt professionelle Unterstützung zu suchen, hat sie bewusst getroffen, als die 28-Jährige merkte, dass die Belastung zu groß wurde. Trotz der intensiven Therapie ist sie auch beruflich viel eingespannt, was es ihr nicht erlaubt, eine Tagesklinik zu besuchen. Sie sei jedoch dankbar für die Hilfe, die sie in der aktuellen Therapie erfahre. "Die Therapie tut schon sehr, sehr gut. Es ist das Beste, was ich hätte machen können", so die Influencerin. Der enge Terminkalender lässt Tanja keine Verschnaufpause, doch sie betont, wie wichtig es für sie ist, ihre Situation aktiv anzugehen und an ihrer Gesundheit zu arbeiten.

Tanja zeigte sich in der Vergangenheit bereits offen gegenüber ihren Fans, was schwierige Phasen in ihrem Leben betrifft. So sprach sie einst über ihre Herausforderungen und die Bereitschaft, sich ihren Gefühlen zu stellen. In einem emotionalen Moment hatte sie außerdem beschrieben, wie belastend gewisse Zeiten für sie seien. "Momentan habe ich eine der schwierigsten Zeiten, die ich in meinem Leben je erleben musste. Ich bin nicht gerne die, die vor der Kamera weint. Aber die Zeit gerade in meinem Leben ist sehr schwer. Und genug für 50 Leben", erklärte sie in einer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

Anzeige