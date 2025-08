Nach Werbe-Kontroverse: Sydney Sweeney glänzt bei Premiere

Sydney Sweeney (27) hat sich nach wochenlanger Zurückhaltung erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am 3. August strahlte die TV-Bekanntheit auf dem roten Teppich bei der Premiere ihres neuen Films "Americana" in Los Angeles. Mit einem maßgefertigten Outfit von Danielle Frankel zog sie die Blicke auf sich. Begleitet wurde Sydney von ihren Co-Stars Halsey (30), die mit blauer Frisur erschien, und Simon Rex (51) sowie dem Drehbuchautor und Regisseur des Films, Tony Tost. Diese Premiere markierte Sydneys erstes öffentliches Auftreten seit der Diskussion um ihre kürzliche Werbekampagne.

"Americana" bietet laut Just Jared ein modernes Western-Setting und eine spannende Story, in der unterschiedliche Charaktere um den Besitz eines seltenen indianischen Artefakts kämpfen. Sydney spielt eine schüchterne Kellnerin mit großen Ambitionen, die sich mit einem desillusionierten Kriegsveteranen zusammentut. Gemeinsam geraten sie ins Visier eines skrupellosen Verbrechers, dargestellt von Eric Dane (52). Der Cast wird weiterhin durch Halsey als Frau mit mysteriöser Vergangenheit und Zahn McClarnon als Anführer einer indigenen Gruppe ergänzt. Der Film wurde bereits 2022 fertiggestellt und soll nun am 22. August endlich in den Kinos starten.

Jenseits der Leinwand stand die Schauspielerin zuletzt wegen eines polarisierenden Wortspiels in einer Werbekampagne von American Eagle im Fokus. Einige progressive Stimmen hatten die Anzeige kritisch betrachtet, während konservative Persönlichkeiten wie JD Vance, US-Vizepräsident, diese Reaktion scharf kritisierten. Sydney selbst hatte sich bislang zu den Vorwürfen, die vor allem auf mögliche rassistische Anspielungen der Darstellerin bezogen waren, nicht geäußert und war aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die Premiere gab jedoch Anlass, sich wieder zu zeigen und verdeutlichte, dass die 27-Jährige trotz der Kontroverse ihren beruflichen Verpflichtungen treu bleibt. Das Lächeln auf dem roten Teppich zeigte deutlich, wie sehr sie diesen wichtigen Moment genoss.

Getty Images Sydney Sweeney, August 2025

Getty Images Halsey, August 2025

Getty Images Sydney Sweeney, Juni 2025