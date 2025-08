Ist Sarah Ferguson in Prinz Andrews Skandal verstrickt?

Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) geraten ins Visier der Öffentlichkeit. Das am 14. August erscheinende Buch "Entitled" enthüllt pikante Details über die Verbindungen des ehemaligen Royals und seiner Ex-Frau zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (63). Während Andrew bereits seit Jahren mit Vorwürfen konfrontiert ist, lenkt das Buch laut dem Magazin Daily Mail, das schon vorab Zugang zu dem Enthüllungswerk hat, nun den Blick auch auf Sarah, die Andrew trotz aller Skandale stets zur Seite stand. Ein Insider behauptet, sie habe regelmäßig an den von Andrew bevorzugten Veranstaltungen teilgenommen – vorgeblich, um Kontakte über ihren Ex-Mann zu knüpfen. Doch was wusste sie wirklich über die Taten des Prinzen?

Sarah und Andrew, die sich 1996 scheiden ließen, führen eine ungewöhnliche Beziehung. Obwohl sie getrennt sind, leben sie bis heute zusammen und bezeichnen sich selbst als "das glücklichste geschiedene Paar der Welt". Laut eines Palast-Mitarbeiters traut Andrew seiner Ex-Partnerin blind, und gerade diese innige Verbindung lässt die Vorwürfe wie ein dunkler Schatten über beiden schweben. Berichten zufolge bestand der ehemalige Prinz bei diversen Anlässen darauf, dass Epstein anwesend war, und zog sich später von den Veranstaltungen zurück. Ob Sarah in diesen Momenten tatsächlich untätig blieb, wird immer fraglicher.

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Verbindung zwischen Prinz Andrew und Jeffrey Epstein für weltweites Entsetzen. Die Enthüllungen um fragwürdige Treffen und Andrews Verhalten bei diesen Anlässen zogen scharfe Kritik nach sich. Während er mittlerweile seine royalen Titel und Pflichten verloren hat, bleibt die Frage, wie tief Sarah tatsächlich in die Skandale um ihren Ex-Mann eingebunden war. Der Druck auf das ehemalige Paar wächst, während die Öffentlichkeit auf die komplette Veröffentlichung von "Entitled" wartet – das Buch verspricht, alle Facetten ihrer gemeinsamen Geschichte ans Licht zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Anzeige Anzeige