So sieht wahre Geschwisterliebe aus! Sixpack-Mom Sarah Stage (33) ist stolz auf ihre Söhne James (2) und Logan und hält viele zuckersüße Momente ihres Familienlebens auf ihrem Social-Media-Kanal fest. Nicht nur ihre coolen Trainingseinheiten, bei denen ihre Sprösslinge mithelfen, teilt die Fitness-Queen mit ihren Fans, sie verzaubert sie auch mit immer neuen Pics und Clips ihres putzigen Nachwuchses. Und die beweisen: Sarahs erstgeborener Sohn James liebt seinen kleinen Bruder Logan abgöttisch. In den neuesten Aufnahmen, die seine Mama in ihrer Instagram-Story postete, hält der Zweijährige ihn ganz fest und knuddelt ihn liebevoll.