Die Beziehung von Didi Veron und Nicki Pistola ist vorbei

Didi Veron (35) ist wieder Single. Die Beziehung zwischen ihm und Nicki Pistola ist vorbei, wie der Designer selbst gegenüber Promiflash verkündet. Grund für das frühzeitige Liebes-Aus sei die Entfernung. "Sehr schade, dass die Ferne unsere Beziehung nicht überstehen konnte! Wir sind definitiv keine Fernbeziehungsführer, aber auseinander gehen wir dennoch best befreundet und mit gutem und friedlichem Blick in die Zukunft", erklärt Didi und betont liebevoll: "Wir haben uns schließlich immer noch lieb!"

Auch Nicki findet in einer öffentlichen Trennungsbekanntgabe auf Instagram nur nette Worte für ihren Ex. "Nach einer schönen und intensiven Zeit haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Wir sind nicht im Streit auseinander, sondern mit viel Respekt, Dankbarkeit und vielen gemeinsamen Erinnerungen im Herzen. [...] Wir wünschen uns beide nur das Beste für die Zukunft und blicken mit einem Lächeln auf das, was war", schreibt die Make Love, Fake Love-Bekanntheit in einem emotionalen Beitrag.

Erst im Juni machten die Turteltauben ihre Beziehung bekannt. Die zwei lernten sich zu Beginn des Jahres bei der Fashion Week und einem hey mates Event kennen – und lieben. Nicki zufolge war es beim ersten Treffen "Liebe auf den ersten Blick". Didi war sich auch schnell sicher, dass die Gefühle für die Reality-TV-Teilnehmerin da sind. "Gedacht hätte ich nie, dass ich mich in eine tätowierte Dame verlieben könnte, und erstaunlicherweise ist es doch passiert. [...] Es sind Schmetterlinge im Bauch, und ich freue mich sehr, diese wunderbare Dame kennengelernt zu haben", freute er sich damals im Promiflash-Interview.

Didi Veron und Nicky Pistola

Nicki Pistola und Didi Veron

Didi Veron, Reality-TV-Bekanntheit

