Sie wurde nur 16 Jahre alt: YouNow-Star Hannah Stone (†) nimmt sich vor wenigen Tagen das Leben. Mit ihren Songcovern wurde sie schon vor drei Jahren auf der Plattform bekannt – doch glücklich war sie dabei wohl nie. In einem bewegenden Instagram-Post geben ihre Eltern nun bekannt, mit welchen Dämonen sich ihre Tochter tagtäglich auseinandersetzen musste: “Hannah hat so hart gekämpft und wurde in den letzten Monaten aktiv für psychische Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit einem kürzlichen Trauma behandelt.”



