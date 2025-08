Rapper Bonez MC verbietet Handys bei seinem Release-Konzert

Mitte Juli veranstaltete der Rapper Bonez MC (39) gemeinsam mit seinem Musik-Kollegen LX eine Release-Show für die EP "Dumm aber doppelt". Das Besondere: Wie BigFM berichtet, gab es während des Konzerts ein striktes Handyverbot. Keine Smartphones, keine Instagram-Storys – stattdessen setzen Bonez MC und LX auf echte Momente mit den Fans. Ohne eine vorherige Ankündigung setzten die Musiker das Verbot durch – und die Anwesenden folgten und genossen ein Konzert, bei dem der Fokus voll und ganz auf der Musik und der gemeinsamen Erfahrung lag.

"Der Vibe der gesamten Menge ist ein komplett anderer", schwärmte nicht nur ein Fan im Anschluss auf Instagram von dem besonderen Erlebnis. In der Musikwelt entwickeln immer mehr Künstler eine Abneigung gegen dauerhafte Handynutzung bei Live-Shows. Während internationale Acts wie Sabrina Carpenter (26) ähnliche Pläne äußern, setzte die Band Juli das Handyverbot kürzlich bereits in die Tat um. Die Bandmitglieder forderten mitten in ihrem Song "Perfekte Welle" das Publikum dazu auf, die Smartphones beiseitezulegen, um so die Show intensiver zu erleben.

Seit 2014 gehört Bonez MC zu den erfolgreichsten Deutschrappern. Durch die Veröffentlichung des Kollaboalbums "High & hungrig" mit Gzuz (37) feierte er seinen Durchbruch. 2016 brach er gemeinsam mit RAF Camora (41) und dem Album "Palmen aus Plastik" dann jegliche Rekorde. Mittlerweile hat er sich auch ein zweites Standbein aufgebaut. Unter dem Namen "Mon€yTree$" präsentierte der Rapper vor wenigen Monaten seine eigenen Duftbäumchen. Zehn ausgefallene Varianten waren geplant, darunter Kreationen mit Namen wie "Hundesohn", "Gameboy" und "Bubble Butt".

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Getty Images Eva Briegel, Juli-Bandmitglied

Getty Images Bonez MC und RAF Camora im Dezember 2016