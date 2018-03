Taylor Swift (27) schießt öffentlich zurück! Gerade erst postet Kim Kardashian (37) einen fiesen Seitenhieb gegen die "Look What You Made Me Do"-Interpretin: Ein Throwback-Foto vom Musikvideoset zu Kanye Wests (40) Single "Famous" soll bei der Country-Nudel offenbar alte Wunden aufreißen. Schließlich beleidigt der verheiratete Rapper TayTay dort als "Bitch". Jetzt reagiert die Sängerin ungewohnt direkt auf Instagram: "Ich vertraue niemals einem Narzissten!" Beschimpft sie Kim und Kanye hier etwa als selbstverliebte Egoisten?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de