Selten: Travis teilt Schnappschüsse mit seiner Taylor Swift

Travis Kelce (35) hat in der NFL-Offseason einen seltenen Einblick in sein Privatleben gegeben – und einige Fotos mit seiner Freundin Taylor Swift (35) geteilt. Auf Instagram postete der Footballstar 13 Bilder von gemeinsamen Erlebnissen, darunter einen Ausflug auf einem Boot, bei dem das Paar mit passenden Hüten – Travis als "Captain", Taylor als "First Mate" – posierte. Auch verschneite Landschaften, ein Abendessen und Momente mit engen Freunden wurden gezeigt.

Insgesamt geben die Schnappschüsse auch Einblicke in das erweiterte Umfeld der beiden. Zu sehen sind Freunde wie Este Haim (39) oder Medienprofis wie Erin Andrews (47). Taylors jüngerer Bruder Austin Swift posierte auf einem Bild sogar mit Travis und dessen Bruder Jason Kelce (37). Neben der prominenten Gruppe finden sich auch subtile Details, wie die Verwendung eines von Taylor bevorzugten Fotofilters und insgesamt 13 Bilder im Post, was als Anspielung auf ihre Glückszahl gilt.

Die Sängerin und der NFL-Star sorgen seit Beginn ihrer Beziehung 2023 für Begeisterung bei ihren Fans. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Taylors natürlichem Selbstbewusstsein und ihrer führenden Rolle in der Beziehung. Laut Körpersprache-Expertin Judi James zeigt sie immer wieder, wie sie die Dynamik bestimmt, sei es durch kleine Gesten oder ihren offenen Umgang in der Öffentlichkeit. Gegenüber Daily Mail merkte sie zudem an: "Taylor zeigt durch ihre Gesten, dass sie die romantische Kontrolle innehat."

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025