Madame Tussauds bringt 13 neue Taylor-Swift-Figuren raus

Taylor Swift (35) wird zu Ehren ihrer rekordverdächtigen "Eras"-Tour in Madame Tussauds auf unvergleichliche Weise gefeiert. Das berühmte Wachsmuseum präsentierte laut Daily Mail zeitgleich 13 neue Wachsfiguren der Sängerin in 13 Städten auf vier Kontinenten. Diese größte Figurenenthüllung in der 250-jährigen Geschichte von Madame Tussauds ist eine Hommage an ikonische Looks aus ihrer Tour. Die Exponate, darunter eine Figur in London und eine in Blackpool, sind detailgetreu mit Outfits aus der Tour ausgestattet, die von Designhäusern wie Versace und Ashish inspiriert sind.

Die aufwendige Gestaltung der Figuren benötigte 14 Monate und wurde von einem Team von über 40 Künstlern umgesetzt. Laura Sheard, Global Brand Director von Madame Tussauds, erklärte gegenüber Daily Mail: "Taylor Swift ist eine generationsübergreifende Ikone und eine kulturelle Kraft." So trägt die Londoner Figur einen leuchtend orangefarbenen Versace-Leotard aus Taylors "Lover"-Ära, während die Figur in Blackpool den atemberaubenden Ashish-Spielanzug aus ihrer "Red"-Ära präsentiert. Beide Outfits wurden mit originalgetreuen Details wie speziell entworfenen Mikrofonen vervollständigt. Für Fans weltweit beginnt das Erlebnis ab dem 25. Juli.

Taylor ist dafür bekannt, ihr Karriere- und Privatleben gleichermaßen erfolgreich zu managen. Nach ihrer Eras-Tour, die 149 ausverkaufte Shows über fünf Kontinente umfasste, zeigte sie erneut, warum sie als eine der einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit gilt. Interessanterweise ist die Zahl 13, die auch bei den Figuren aufgegriffen wurde, Taylors Glückszahl. Ob in der Mode, in der Musik oder als Aktivistin – Taylor beeinflusst zahlreiche Bereiche und begeistert dabei Millionen von Fans, die sie liebevoll als "Swifties" bezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im September 2024