Große Trauer in der YouTube-Gemeinde – der Netzstar Angry Grandpa ist am 10. Dezember gestorben. Berühmt wurde der neunfache Opa, der mit bürgerlichen Namen Charles Green hieß, durch seine abgedrehten Ausraster-Clips auf der Plattform: Hier zerschlug er zum Beispiel die Spielekonsole seines jüngsten Sohnes Michael alias Pickleboy. Dieser übernimmt auch die traurige Aufgabe, den Fans seines Dads in einem Kurzclip den Grund für dessen Ableben zu erklären: "Im Juli wurde bei ihm Leberzirrhose diagnostiziert. Wir dachten, es sei noch im Frühstadium, aber das war es nicht, es war im Endstadium."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de