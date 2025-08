Ader geplatzt: Uli Hoeneß durfte Klinik wieder verlassen

Großer Schreck bei einem Benefizturnier: Uli Hoeneß (73), Ehrenpräsident des FC Bayern München, musste während des Green-of-18-Charity-Golf-Events am Samstag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Turnier fand auf Schloss Miel, westlich von Bonn, statt und zog zahlreiche prominente Teilnehmer an. Gegen 18:30 Uhr rückte ein Rettungswagen an, nachdem die 73-jährige Fußballlegende wackelig auf den Beinen gewesen war und sich nicht wohlgefühlt hatte. Grund für die Einlieferung war eine geplatzte Ader. Glücklicherweise konnte Uli Hoeneß die Klinik noch am selben Abend laut Bild wieder verlassen, was für Erleichterung sorgte.

Der Münchner Ehrenpräsident war aus gutem Grund bei dem Turnier zugegen: Sein Freund, der ehemalige Telekom-Chef Timotheus Höttges, fungierte als Schirmherr der Veranstaltung, die Gelder für die Bürgerstiftung Rheinviertel sammelte. Mehr als 800.000 Euro kamen bereits am ersten Veranstaltungstag zusammen. Neben Hoeneß trugen sich weitere bekannte Namen des Sports in die Teilnehmerliste ein, darunter Marko Rehmer (53), der das Turnier gewann, sowie Bernd Hollerbach und Norbert Dickel. Auch Bayerns Präsident Herbert Hainer (71) und Dieter Hoeneß nahmen an der Veranstaltung teil und erlebten den Schreckmoment mit.

Uli Hoeneß' gesundheitliche Probleme sind kein neues Thema. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder Schwierigkeiten mit seinem Herzen sowie Bluthochdruck. Dies soll teilweise auch auf die Belastungen durch seine langjährige Karriere als Spieler, Manager und Vereinsfunktionär zurückzuführen sein. Nachdem er im Jahr 2019 ein gesundheitliches Problem hatte, gab Hoeneß an, dass er sich mehr Ruhe gönnen müsse.

