So geht es Alexander Zverev nach seiner Tennis-Auszeit

Alexander Zverev (28) hat einen anstrengenden Sommer hinter sich, doch nun scheint Deutschlands bester Tennisspieler wieder mit neuem Elan auf den Platz zurückzukehren. Nachdem er Anfang Juli bei einer Pressekonferenz über seine schlechte mentale Verfassung und ein "kleines Burnout" sprach, kündigte der Weltranglistendritte eine Pause vom Turniergeschehen an. Nun feierte er sein Comeback in Toronto und erklärte im Podcast "Nothing Major Show", dass es ihm mittlerweile besser geht. "Ich bin frischer im Kopf", betonte der Sportler zuversichtlich und blickt optimistisch auf die kommenden US Open.

Zu den Ursachen seines mentalen Durchhängers erklärte Alexander, dass er nach der knappen Finalniederlage bei den Australian Open im Januar keine Zeit zum Regenerieren hatte und stattdessen sofort weiterreiste: "Das war ein Fehler, dafür habe ich den Preis bezahlt." Nach den Wimbledon-Spielen gönnte er sich schließlich eine erholsame Auszeit. Diese verbrachte der Tennisstar in der Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca, wo er zusammen mit Toni Nadal, dem Onkel des legendären Tennisspielers, an seinem Spiel arbeitete. Toni habe ihm geraten, "mutiger zu spielen", ein Ratschlag, den Alexander sehr schätzte.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Toni in der berühmten Akademie auf Mallorca schneller endete als geplant. Wegen voller Terminpläne und zahlreicher Verpflichtungen konnte der erfahrene Coach keine feste Rolle in Alexanders Team übernehmen. Statt auf prominente Unterstützung setzt der Tennisprofi nun wieder auf das bewährte Training mit seinem Vater, wie Sport Bild berichtete. Nur wenige Tage später stellte sich Alexander in Toronto der nächsten Herausforderung auf dem Court.

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

Getty Images Alexander Zverev bei den Australian Open im Januar 2025

Getty Images Alexander Zverev, Juni 2025