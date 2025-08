"Nicht zwingend": Paul Janke lässt seinen Kinderwunsch los

Paul Janke (43) hat in einem Interview mit Gala offenbart, dass er seinen einst so großen Wunsch nach einer eigenen Familie inzwischen loslassen konnte. 2019 sprach der ehemalige Bachelor noch davon, unbedingt Vater werden zu wollen, doch heute, sechs Jahre später, sieht das anders aus. Der Reality-TV-Star ist weiterhin Single und glaubt nicht, dass sich sein Traum in naher Zukunft erfüllen wird. "Es muss jetzt nicht zwingend", erklärte Paul. "Es wäre schön gewesen, wenn die richtige Frau da ist. Es ist jetzt auch nicht abgehakt, aber es muss die Gesamtsituation passen."

Doch ganz ohne Familie ist der TV-Star nicht – vor zwei Jahren fanden Carlotta und Caramello, zwei Katzen seiner Nachbarin, ein neues Zuhause bei ihm. Ursprünglich gehörten die beiden Samtpfoten gar nicht zu Paul, doch nachdem ihre ursprüngliche Besitzerin auch Hunde aufgenommen hatte, suchten sich die Katzen eine neue Bleibe. Heute sind die Tiere mehr als nur Haustiere für ihn, sie sind ein fester Bestandteil seines Lebens geworden. Besonders emotional wurde es, als Kater Caramello plötzlich epileptische Anfälle bekam. "Es ist, wie wenn man Kinder hat. Man ist immer besorgt", berichtet der stolze Katzenpapa.

Paul, der sich selbst als "guter Katzenpapa" beschreibt, wirkt heute gelassener, ob es noch mit eigenen Kindern klappt oder nicht. Seine Katzen geben ihm viel Freude und Halt im Alltag, und er hat gelernt, loszulassen. Obwohl er weiterhin offen für eine passende Partnerin ist, möchte er nichts erzwingen. Er erzählt, dass die richtige Frau und die richtige Umgebung entscheidend wären, falls doch noch eine eigene Familie infrage kommen sollte. "Die richtige Frau muss da sein – es muss auch eine Frau sein, bei der ich sage, da denke ich, dass das Kind gut aufgehoben ist." Bis dahin widmet er sich mit Hingabe Caramello und Carlotta, die für ihn längst wie Familie sind.

Paul Janke, Februar 2025

Paul Janke und seine Katze Carlotta im Januar 2025

Paul Janke, TV-Star