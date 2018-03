Neue Hate-Welle für Melanie Müller (29)? Die Ballermann-Sängerin hat in einem Facebook-Live-Video verraten, dass sie ihre Tochter Mia Rose mit in den "Bierkönig" nehmen will – eine Feierbude auf Mallorca. "Aber da ist es ja nicht laut und da ist auch nicht viel los. Hier ist ja wirklich Nebensaison. Wenn ihr gucken würdet, hier ist Totenstille", erzählte die junge Mama. Außerdem: Melli will sich mit ihrer Kleinen in der Partylocation nur einen Weihnachtsmarkt ansehen. Also gebe es keinen Grund für ihre Hater, vor dem Computer schon wieder durchzudrehen!



