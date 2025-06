30 Jahre Haft: Musiker Silentó gesteht Mord an seinem Cousin

Silentó, bürgerlich Ricky Lamar Hawk (27), ist von einem Gericht in Georgia zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Rapper wurde schuldig gesprochen, seinen eigenen Cousin, Frederick Rooks III, im Januar 2021 erschossen zu haben. Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich im Vorort Decatur, wo Frederick mit mehreren Schusswunden vor einem Wohnhaus aufgefunden wurde. Überwachungskameras dokumentierten die Flucht eines weißen Autos vom Tatort, das später eindeutig Silentó zugeordnet werden konnte. Der Musiker bekannte sich vor Gericht "schuldig, aber psychisch krank", wie unter anderem E! Online berichtet.

Wie die Ermittlungen ergaben, stammten zehn am Tatort sichergestellte Patronenhülsen aus Silentós Waffe. Er gestand die Tat und bekannte sich zusätzlich zu Anklagen wie schwerer Körperverletzung, Waffenbesitz bei einer Straftat und Verheimlichung eines Todesfalls schuldig. Die ursprüngliche Mordanklage wurde im Zuge seines Geständnisses fallengelassen. Durch sein Schuldbekenntnis, kombiniert mit der Angabe seiner psychischen Erkrankungen, wird während seiner Haftzeit in einer psychiatrischen Einrichtung für seine Betreuung gesorgt. Die Verurteilung markiert das tragische Ende einer Karriere, die einst so vielversprechend begann.

Silentó wurde 2015 mit seinem Song "Watch Me (Whip/Nae Nae)" weltweit bekannt. Der virale Tanzhit und das dazugehörige Musikvideo machten ihn mit nur 16 Jahren über Nacht zum Star. Doch das Leben im Rampenlicht konnte seine inneren Dämonen nicht vertreiben. Immer wieder geriet er mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem wegen häuslicher Gewalt und Verkehrsdelikten. Das einst vielversprechende Talent ist damit heute eine tragische Figur, die ebenso schnell abstürzte, wie sie aufstieg.

Getty Images Musiker Silentó

Instagram / silento Ricky Lamar Hawk alias Rapper Silentó

