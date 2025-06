Rechnung von 13.000 Euro: Cathy Hummels landet vor Gericht

Cathy Hummels (37) muss sich vor Gericht verantworten – Grund dafür sind Rosen und ein BVB-Logo. Die Moderatorin beauftragte einen Malerbetrieb, der in ihrem privaten Haus und in Büroräumlichkeiten Motive malte, mit denen Cathy wohl nicht zufrieden war. Laut Bild wurde die Rechnung aufgrund dessen nicht bezahlt, weshalb sich die Parteien nun vor Gericht wiedertrafen. Es geht um eine Rechnungssumme von 13.000 Euro, die der Dienstleister nun einklagt. Streitpunkt ist nicht nur der Betrag, sondern auch eine vereinbarte Social-Media-Werbung, die Cathy im Rahmen des Deals leisten sollte.

Laut Cathy entsprach die Arbeit der Künstlerin nicht ihren Vorstellungen. Die Malerin erklärt vor Gericht, dass sie die Arbeiten exakt nach den Vorgaben der Auftraggeberin ausgeführt habe. "Es steht mir zu, dass du meine Materialien und meine Arbeitszeit und die meines Mitarbeiters bezahlst. Ich habe auch einige Male an den Rosen nachgebessert, so wie du es wolltest", schildert sie. Über WhatsApp habe man sich auf den Umfang und die Kosten geeinigt, doch als Cathy unzufrieden mit dem Ergebnis war, soll sie kurzerhand eine andere Firma angeheuert und die zunächst beauftragte Malerin nicht bezahlt haben. Trotz des Streits betonte Cathy vor Gericht, dass sie durchaus an einer Einigung interessiert sei. Der Prozess wird am 9. Juli fortgesetzt.

Abseits des Gerichtssaals hat sich für Cathy eine neue Tür geöffnet, die einen ihrer Lebensträume erfüllen dürfte. Wie Bild vor Kurzem von der 37-Jährigen erfuhr, wird sie schon ganz bald Teil der erfolgreichen ARD-Telenovela Sturm der Liebe sein. Ende November wird Cathy sich selbst spielen und sich eine Pause im Hotel "Fürstenhof" gönnen. "Ich lerne sehr gerne Text und es war schon immer mein Traum, Schauspielerin zu werden. Das habe ich schon früher in sämtliche Poesiealben von Freundinnen geschrieben", freute sie sich gegenüber dem Newsportal.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2024

ARD/Christof Arnold Cathy Hummels in einer "Sturm der Liebe"-Szene

