Geschworener im Diddy-Prozess soll ausgetauscht werden

Im aktuellen Gerichtsverfahren gegen Sean Combs alias P. Diddy (55) sorgt ein Geschworener für große Diskussionen. Wie Fox News Digital berichtet, beantragte die Staatsanwaltschaft, den Geschworenen Nummer sechs wegen angeblich mangelnder Ehrlichkeit aus dem Fall zu entfernen. Laut der Anklage könnte der Geschworene bei einer Aussage im Auswahlprozess die Wahrheit verschwiegen haben – es wird nun vermutet, dass der Mann voreingenommen sein könnte, da er ein Fan von Hip-Hop der 90er-Jahre ist. Diddys Anwälte haben gegen diesen Antrag Einspruch erhoben.

Parallel dazu führte Diddys Ex-Freundin, die als "Jane" unter einem Pseudonym aussagt, ihre belastenden Schilderungen vor Gericht fort. Sie berichtete von Nächten im Hotel, in denen Diddy exzessiven Drogenkonsum betrieb. Im Kern ihrer Aussage ging es um einen Vorfall im Oktober 2023, als Diddy angeblich vorschlug, einen letzten Drogenabend zu feiern, bevor er 30 Tage nüchtern bleiben wollte. Jane schilderte emotional, wie sehr sie sich gewünscht habe, dass Diddy sein Leben ändere, da seine Partys in Kombination mit täglich eingenommenen Pillen sie beunruhigten. Der Musiker, bekannt durch Hits wie "I'll Be Missing You", hat sämtliche Anschuldigungen zurückgewiesen.

Diddy gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Hip-Hop-Szene. Seit den 90er-Jahren hat der Musikproduzent und Unternehmer zahllose Erfolge gefeiert und diversen Stars zum Ruhm verholfen. Der aktuelle Prozess, in dem er wegen schwerer Vorwürfe wie Erpressung, Menschenhandel und schwerem Missbrauch angeklagt ist, könnte gravierende Auswirkungen auf sein Leben und seine Karriere haben. Bis spätestens zum 4. Juli soll das Verfahren abgeschlossen sein, doch die Streitigkeiten um die Geschworenen könnten langfristige Konsequenzen nach sich ziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker