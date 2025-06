Nara Smith verrät ehrlich: War ihr viertes Kind geplant?

Nara Smith, bekannt als Social-Media-Star, hat kürzlich auf TikTok verraten, dass sie ihr viertes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (27) erwartet. In einem Q&A öffnet sie sich auch über eine zentrale Frage, die viele ihrer Fans beschäftigt – war die Schwangerschaft geplant? Die 23-Jährige erklärt dazu offen, dass das Baby eine Überraschung sei. "Ich hatte nach unserem letzten Kind eigentlich gesagt, dass ich fertig bin", so die Influencerin. Die Ankündigung sorgte für große Aufmerksamkeit, gerade weil ihr jüngstes Kind Whimsy Lou erst etwas über ein Jahr alt ist.

In einem weiteren TikTok-Video teilt Nara mit, warum sie die Schwangerschaft so lange geheim hielt. "Ich wusste, dass es viele Meinungen dazu geben würde", gibt sie zu. Die junge Mutter selbst musste erst den Gedanken verarbeiten, noch einmal Mama zu werden, und das so kurz nach der Geburt ihres Nesthäkchens. Momentan ist Nara bereits im sechsten Monat, erklärt sie. Ihre Fans zeigen sich beeindruckt, wie lange sie es geschafft hat, den Babybauch zu verbergen. "Ich habe einfach gute Winkel gewählt, passende Outfits getragen und den Bauch eingezogen", erklärt Nara.

Nara und ihr Partner Lucky sind bereits Eltern der vierjährigen Honey Rumble, des zweijährigen Slim Easy und der einjährigen Whimsy Lou. Lucky hat zudem Tochter Gravity Blue mit seiner Ex Stormi Bree Henley (34). Nara und Lucky gelten als TikTok-Phänomen und begeistern ihre Fans auf der Plattform mit ihrem heilen Familienleben und aufwendigen Kochvideos. Auf TikTok folgen der Content Creatorin fast 12 Millionen Menschen.

Getty Images Lucky Blue Smith und Nara Smith im März 2025

Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025

