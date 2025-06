Samira Yavuz träumte vom Betrug ihres Ex-Partners Serkan

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL" überraschend intime Einblicke in sein Eheleben gegeben und über einen besonders belastenden Moment gesprochen: den Tag, an dem seine Frau Samira Yavuz (31) offenbar von seiner Untreue träumte. Laut Serkan habe Samira ihn nach diesem Traum direkt konfrontiert und ihm vorgeworfen, sie im Schlaf betrogen zu haben. Der Reality-TV-Star schildert, wie er damals völlig in Panik geriet und nicht in der Lage war, die Wahrheit zu offenbaren. Stattdessen habe er gelogen, um die Situation zu entschärfen und seine Frau nicht noch mehr zu verletzen.

Serkan beschreibt diesen Moment als einen der schlimmsten in seinem Leben. "Wie Samira das gespürt hat, hey, das war so krass. Also, ich werde diesen Tag nicht vergessen. Das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben." Er habe sich "räudig" und "ekelhaft" gefühlt, vor allem, weil ihm bewusst war, dass Samira ihn bewusst oder unbewusst durch ihre Intuition durchschaut hatte. Trotz des inneren Drucks und der Schuldgefühle habe er es nicht über sich gebracht, seinen Ausrutscher direkt zu gestehen. Der Schutzmechanismus habe bei ihm eingesetzt, er habe aus Angst und Überforderung gehandelt. Für ihn sei es das Schlimmste gewesen, Samira das Gefühl zu geben, sie wäre weniger wert. Tage später habe ihn der Zwischenfall immer noch beschäftigt.

Das Paar, das durch TV-Formate wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise bekannt wurde, sieht sich seit der Enthüllung des Seitensprungs unter besonderer Beobachtung. Bereits zuvor sorgte Serkan für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er versucht hatte, seine Affäre geheimzuhalten. Die Mutter seiner zwei Kinder, Samira, liegt ihm dennoch sehr am Herzen. Trotz öffentlicher Vorwürfe und privater Konflikte machte er deutlich, dass er sie nie absichtlich verletzen wollte. Für Samira war die Situation dennoch ein schwerer Schlag, der die Beziehung der beiden nachhaltig auf die Probe stellte.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

