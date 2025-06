König Charles verrät die letzten Worte von Prinz Philip (†)

An seinem letzten Tag führte Prinz Philip (✝99) ein humorvolles Gespräch mit seinem ältesten Sohn, König Charles III. (76). In einer BBC-Dokumentation, die dem Leben des verstorbenen Royals gewidmet ist, erinnerte sich Charles an ihre Unterhaltung über Philips bevorstehenden 100. Geburtstag. Mit seinem typischen Schalk kommentierte Philip die Möglichkeit einer Feier: "Nun, ich muss dafür ja erst einmal am Leben sein, oder?" Charles erwiderte lachend: "Ich wusste, dass du das sagen würdest!" Wenige Stunden später, am 9. April 2021, verstarb der Herzog von Edinburgh friedlich auf Schloss Windsor.

Nicht nur dieser Moment, sondern auch eine andere, besonders emotionale Unterhaltung zwischen Vater und Sohn ist überliefert. Laut der königlichen Autorin Katie Nicholl bat Philip seinen Sohn Charles in einem ihrer letzten Treffen vor seinem Tod, ihm ein Versprechen zu geben: "Egal, was du tust, verspreche mir, dass du dich um deine Mutter kümmerst." Diese eindringlichen Worte sollen Charles zutiefst bewegt haben. Nach dem Tod seines Vaters äußerte er sich vor Reportern liebevoll über ihn und erklärte: "Mein lieber Papa war eine ganz besondere Person." Charles betonte auch, wie sehr seine Familie und Menschen weltweit Philip vermissen würden.

Prinz Philip, der heute 104 Jahre alt geworden wäre, war bekannt für seine scharfsinnigen Sprüche und seine humorvolle Art, die selbst in seinen letzten Tagen nicht nachließ. Mit Queen Elizabeth (✝96), seiner großen Liebe, war er über 70 Jahre verbunden und hatte vier Kinder: Charles, Anne (74), Andrew (65) und Edward (61). Sein Wunsch, Elizabeth stets beizustehen, ist bis heute ein Vermächtnis, das seine Kinder bewahren.

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in Schottland, September 2002

Getty Images Prinz Philip und sein Sohn Prinz Charles im Oktober 1956

