Glücklicher Zufall: So rutschte Horst Lichter in TV-Branche

Horst Lichter (63), gefeierter Fernsehkoch und bekannt aus der ZDF-Trödelshow Bares für Rares, begeistert seit über einem Jahrzehnt zahlreiche Zuschauer mit seinem unverwechselbaren Charme. Doch sein Weg ins Fernsehen war keineswegs ein sorgfältig geplanter Karriereschritt, sondern vielmehr ein glücklicher Zufall: In den 1990er Jahren besuchte ein Kamerateam des WDR sein Restaurant namens Oldiethek in Rommerskirchen-Butzheim. Dort beeindruckte Horst nicht nur mit seiner Kochkunst, sondern auch mit unverwechselbarer Ausstrahlung und einer besonderen Leidenschaft für Antiquitäten. Der WDR-Beitrag wurde für den jungen Koch zum Türöffner – der Rheinländer entdeckte eine neue Bühne, die ihm ungeahnte Möglichkeiten eröffnete.

Die Oldiethek war weit mehr als ein Restaurant – sie war Horsts Herzensprojekt, das beweist, dass das Format "Bares für Rares" dem Moderator quasi auf den Leib geschnitten ist. In dem kleinen Ortsteil Butzheim vereinte er damals Gastronomie mit einer faszinierenden Mischung aus Antiquitäten, Kitsch und Motorrädern. Besucher fühlten sich wie in einem schrulligen Wohnzimmer, in dem jeder Gegenstand seine Geschichte erzählte. So wurde die Oldiethek bald zu einem einzigartigen Ort der Begegnung, einem lebendigen Museum und einem Restaurant in einem – eine Art Erlebnisgastronomie, wie sie sich Horst erträumt hatte. Ende 2010 schloss dieser besondere Ort seine Türen, laut der Website der kleinen Gemeinde lebt die Erinnerung aber bis heute weiter.

Hinter der fröhlichen Fassade des Fernsehstars steckt eine bewegte Vergangenheit. Horst musste schon mehrere schwere Schicksalsschläge verkraften, wie den frühen Tod seiner ersten Tochter. Sie verstarb am plötzlichen Kindstod, als der Moderator gerade einmal 22 Jahre alt war. Hinzu kamen in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme wie Schlaganfälle und ein Herzinfarkt, die ihm das Leben erschwerten. Trotz alledem ließ Horst sich nie unterkriegen und setzte stets auf Humor, um schwierige Zeiten zu überstehen. Diese Fähigkeit, sich selbst und andere zum Lachen zu bringen, macht den 63-Jährigen bis heute zu einem der sympathischsten Gesichter im deutschen Fernsehen.

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

