Neue Zeugin enthüllt schwere Misshandlungen durch P. Diddy

Vor Gericht hat eine weitere Ex-Partnerin von P. Diddy (55) schwerwiegende Vorwürfe gegen den Rapper erhoben. Die Frau, die anonym als "Jane" aussagt, schilderte unter Tränen von Jahren voller Misshandlungen. Sie sagte aus, dass P. Diddy sie nicht nur körperlich, sondern auch sexuell missbraucht haben soll, wie The Washington Post sie zitiert. Ebenso habe er sie zu Drogenkonsum und dem Besuch seiner "Freak-Offs" gezwungen, die teils bis zu 30 Stunden dauerten. Jane erklärte, dass sie in der Beziehung geblieben sei, da Diddy die Miete für ihr Haus in Los Angeles zahlte und sie sich um ihr Kind sorgen musste.

Die Äußerungen von Jane werfen ein weiteres düsteres Licht auf den Musiker, der seit November 2023 im Fokus rechtlicher Auseinandersetzungen steht, nachdem seine einstige langjährige Partnerin Cassie Ventura (38) ihn wegen Vergewaltigung und Missbrauch angezeigt hatte. "Es war, als würde ich meine eigene Geschichte lesen", beschrieb Jane ihre Reaktion auf die öffentlichen Vorwürfe Cassies. Jane verglich das, was ihr widerfahren sei, mit den Erlebnissen von Cassie. Als sie von Cassies Klage hörte, sei sie in Ohnmacht gefallen, sagte sie im Zeugenstand.

In der Beziehung, die von 2021 bis 2024 andauerte, soll es laut Jane häufige Reisen, etwa auf die Turks- und Caicosinseln und nach Miami, gegeben haben. Vor Gericht berichtete sie von der Kontrolle, die P. Diddy durch seine Mitarbeiter ausübte, die stets vorausreisten, um luxuriöse Hotelsuiten mit Alkohol und Babyöl vorzubereiten. Außerdem soll P. Diddy Jane mindestens einmal gezwungen haben, Verletzungen, die er ihr zugefügt hatte, mit Make-up zu kaschieren.

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Getty Images P. Diddy, Rapper