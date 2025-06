Baby verloren: Realitystar Enyadres kündigt eine Auszeit an

Enyadres (25) hat bekannt gegeben, dass sie sich in den nächsten Tagen aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Die ehemalige Teilnehmerin der TV-Show Germany Shore teilte diese Entscheidung in einer emotionalen Instagram-Story mit, nachdem sie einen schweren Schicksalsschlag erlitten hatte: Enyadres verlor während ihrer Schwangerschaft ihr Baby. "Wir fahren bald in den Urlaub und ich möchte diese Zeit ganz bewusst für mich und meinen Mann nutzen, um zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und einfach mal nur wir zu sein", erklärt sie. Eventuell meldet sie sich zwischendurch bei ihrer Community, sollte ihr danach sein. Sie bittet ihre Fans, sich keine Sorgen um sie zu machen, wenn es in der kommenden Zeit ruhiger auf ihrem Social-Media-Profil sein sollte.

Enyadres zeigt sich dankbar für die vielen Nachrichten und die Unterstützung, die sie nach der tragischen Nachricht erreicht haben. Zuletzt meldete sie sich aus dem Krankenhaus und berichtete, dass ihre Operation gut verlaufen sei. Wie es ihr jetzt geht, erklärt sie in einem kleinen Update: "Mir geht es so weit gut. Ich spüre einfach, dass wir diese Pause jetzt brauchen, um wieder bei uns anzukommen und einen neuen Anfang zu finden." Ihre Story schließt Enyadres mit hoffnungsvollen Worten ab: "Wenn wir zurückkommen, sieht die Welt vielleicht wieder ein bisschen heller aus", schloss sie ihre Botschaft hoffnungsvoll ab."

Bereits am Dienstag ging die Influencerin mit der schmerzhaften Nachricht, dass sie ihr Baby verloren hatte, an die Öffentlichkeit. Sichtlich bewegt schilderte sie ihren Followern, wie schwer es für sie war, sich dieser Situation zu stellen. In einem bewegenden Instagram-Video zündete sie eine Kerze an und brach beim Anblick ihres Mutterpasses in Tränen aus. "Ein kleines Herz hat aufgehört zu schlagen, aber es war unser Herz, das zerbrach", schrieb Enyadres dazu. Besonders emotional wurde sie, als sie erklärte: "Heute, am 10. Juni, genau einen Monat vor meinem Geburtstag, zünde ich eine Kerze an. Für ein Leben, das zu kurz war, aber für uns unvergesslich. Ein Sternenkind. Unser Kind."

Instagram / enyadres Enyadres, Netzbekanntheit

Instagram / enyadres Influencerin Enyadres, Juni 2025

