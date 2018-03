Dieses Thema bewegt eine ganze Generation. Ob Melina Sophie, LionT (25) oder Paola Maria – immer mehr YouTuber gewährten in den letzten Wochen und Monaten Einblicke in ihr tiefstes Seelenleben und packten aus: Ja, ich habe Depressionen! Im Rahmen der 1Live Krone 2017 hat Promiflash ihre Netz-Kollegen gefragt, was hinter dem Hype steckt: "Natürlich gibt’s dann auch immer sogenannte Modeerscheinungen, dass schnell jeder denkt: Ach, dann habe ich das auch. (...) Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass Menschen keine Angst haben, sich zu öffnen", erklärte beispielsweise Joyce Ilg (34). Als Freundin von Melina ist sie mit dem Thema auch emotional verbunden.



